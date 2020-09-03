CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
03.09.2020 15:54
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan QNB Finans Faktoring A.Ş.'ye yönelik olarak Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli TL not "BB-" olarak teyit edilmiş görünüm ise "Durağan" iken "Negatif" olarak revize edilmiştir. Yapılan revizyon uluslararası kredi notunu ilgilendirmekte olup ülkemizdeki yatırımcılar ve kolektif yatırım kuruluşları tarafından esas alınan ulusal kredi notunda [AA(tur), Durağan] bir değişiklik bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873143
BIST
15:561.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
15:567,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0667
|Açılış
|: 7,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
15:568,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0660
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
15:56462,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,39
|Açılış
|: 462,61
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:54
|ADEL
|19,36
|53.446.491
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.228.727
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.327.879
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,25
|21.495.804
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.769.810
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|BAKAB
|10,56
|11.046.673
|% -6,47
|
|GSRAY
|3,56
|1.106.681.710
|% 2,30
|
|ASELS
|17,02
|947.076.908
|% 2,53
|
|TSPOR
|5,66
|832.585.151
|% 2,35
|
|BJKAS
|3,49
|728.741.750
|% 2,35
|
|GARAN
|6,77
|560.952.084
|% -1,17
|
|GSRAY
|3,56
|1.106.681.710
|% 2,30
|
|BJKAS
|3,49
|728.741.750
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,73
|302.636.716
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,66
|832.585.151
|% 2,35
|
|IHLAS
|0,84
|95.483.006
|% -4,55
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4452
|7,4496
|% 0,91
|
|Euro
|8,8111
|8,8213
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,8475
|9,8969
|% 0,21
|
|Frank
|8,1370
|8,1860
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9790
|1,9889
|% 0,85
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,52
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.115
|0,00
|
|Tam
|3.059
|3.137
|5,51
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|2,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,45
|43,45
|-0,98
|
Seans Raporu
15:54
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Endeks 1, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 8, 501.00 milyon TL de
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