CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
03.09.2020 15:53
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Garanti Faktoring A.Ş. ve QNB Finans Faktoring A.Ş.'ye yönelik olarak Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli TL not "BB-" olarak teyit edilmiş görünüm ise "Durağan" iken "Negatif" olarak revize edilmiştir. Yapılan revizyon uluslararası kredi notunu ilgilend
16:321.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:327,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0619
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:328,8215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0676
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
16:32464,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,54
|Açılış
|: 464,75
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,75
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:30
|DGATE
|10,78
|32.729.232
|% 10,00
|
|ADEL
|19,36
|54.468.157
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.589.176
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.334.786
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.861.969
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,97
|112.164.174
|% -6,81
|
|GSRAY
|3,69
|1.321.609.168
|% 6,03
|
|ASELS
|17,11
|1.014.858.764
|% 3,07
|
|TSPOR
|5,86
|939.701.441
|% 5,97
|
|BJKAS
|3,61
|835.664.637
|% 5,87
|
|FENER
|33,78
|673.246.181
|% 8,90
|
|GSRAY
|3,69
|1.321.609.168
|% 6,03
|
|BJKAS
|3,61
|835.664.637
|% 5,87
|
|EKGYO
|1,73
|328.018.378
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,86
|939.701.441
|% 5,97
|
|YKBNK
|2,04
|255.287.880
|% -0,49
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4389
|7,4413
|% 0,79
|
|Euro
|8,8126
|8,8220
|% 0,78
|
|Sterlin
|9,8576
|9,9070
|% 0,31
|
|Frank
|8,1453
|8,1943
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9794
|1,9893
|% 0,87
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-2,95
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.128
|13,00
|
|Tam
|3.070
|3.147
|16,07
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|7,77
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,19
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|43,33
|43,33
|-1,10
|
Seans Raporu
16:30
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16:39GOLTS
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16:38XU050
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16:38
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16:38
PINSU, AVHOL, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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