CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 29.05.2020 tarihinde açıklanan ve 01.06.2020 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan CHK kodlu Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 01.06.2020 tarihinde kurucuya iletilmiştir.Konu hakkında sistem alt yapısının uygun hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmış ve 01.06.2020 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay bilgi ekte paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873179BIST