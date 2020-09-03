CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
03.09.2020 17:48
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 29.05.2020 tarihinde açıklanan ve 01.06.2020 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan CHK kodlu Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 01.06.2020 tarihinde kurucuya iletilmiştir.
Konu hakkında sistem alt yapısının uygun hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmış ve 01.06.2020 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay bilgi ekte paylaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873179
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
18:058,8117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0578
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
18:05460,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,70
|Açılış
|: 460,51
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.494.965
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.046.246
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.715.445
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.145.780
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|ETYAT
|1,77
|30.859.596
|% -7,81
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.766.030
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.217.111
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.576.036
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.144.880
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4287
|7,4384
|% 0,75
|
|Euro
|8,7973
|8,8117
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,8371
|9,8864
|% 0,11
|
|Frank
|8,1351
|8,1842
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9775
|1,9874
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-14,44
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKSLN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 764 adet işlem
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17:55PEGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 329, 296 adet işlem
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17:54AKMGY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 40.18 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 323 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, TAVHL