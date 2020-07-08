CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKBildirim İçeriğiAçıklamalarPERFORMANS SUNUM RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857614BIST