CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 20:28
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857616
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8636
En Düşük
6,8533
18:057,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7947
En Düşük
7,7558
18:05398,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,98
|Açılış
|: 398,96
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6273
|8,6706
|% 0,57
|
|Frank
|7,2826
|7,3265
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,31
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.605
|21,00
|
|Tam
|2.658
|2.673
|21,60
|
|Yarım
|1.291
|1.308
|10,60
|
|Çeyrek
|646
|655
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,35
|43,35
|0,05
|