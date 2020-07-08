CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2020 20:42
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857681
BIST
15:02119.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 464,51
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:026,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:027,7929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:02399,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,20
|Açılış
|: 399,12
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.218.643
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.869.093
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.625.827
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|92.515.570
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.550.969
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.651.438
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|76.803.376
|% -9,93
|
|SNPAM
|8,68
|4.887.048
|% -9,87
|
|MRGYO
|2,45
|18.792.148
|% -8,92
|
|EDIP
|2,49
|24.636.612
|% -7,43
|
|SISE
|6,61
|2.850.302.294
|% 3,77
|
|THYAO
|11,77
|1.399.897.623
|% 4,07
|
|TRKCM
|4,66
|1.067.870.892
|% 8,12
|
|EKGYO
|2,26
|871.576.130
|% -0,88
|
|ODAS
|2,76
|721.205.769
|% 1,85
|
|SISE
|6,61
|2.850.302.294
|% 3,77
|
|EKGYO
|2,26
|871.576.130
|% -0,88
|
|ODAS
|2,76
|721.205.769
|% 1,85
|
|TRKCM
|4,66
|1.067.870.892
|% 8,12
|
|KRDMD
|3,26
|660.995.803
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6575
|8,7009
|% 0,40
|
|Frank
|7,2908
|7,3347
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,10
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|7,40
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,60
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,94
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,08
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