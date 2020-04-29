CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2020 23:50
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 DÖNEMİ YILLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841336
BIST
10:08102.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 492,20
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.161
En Düşük
101.811
10:086,9723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9783
En Düşük
6,9408
10:087,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5975
En Düşük
7,5375
10:08385,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,06
|Açılış
|: 385,37
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
385,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,41
|381.483
|% 9,98
|
|KUTPO
|11,71
|9.756.986
|% 9,95
|
|TKURU
|13,70
|230.667
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,40
|3.064.849
|% 9,94
|
|DEVA
|16,20
|7.419.892
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|3.417.973
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|CASA
|14,67
|227.972
|% -9,94
|
|HUBVC
|21,96
|9.781.496
|% -9,03
|
|GARAN
|8,42
|82.577.118
|% 0,12
|
|THYAO
|10,76
|63.353.323
|% 1,32
|
|PETKM
|3,62
|51.446.669
|% 0,56
|
|ASELS
|27,56
|39.760.518
|% 0,58
|
|EREGL
|7,99
|32.249.743
|% -2,32
|
|ADESE
|1,63
|30.755.619
|% 5,84
|
|ODAS
|1,85
|26.735.909
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|51.446.669
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,09
|13.324.892
|% 0,93
|
|GARAN
|8,42
|82.577.118
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6785
|8,7220
|% 0,44
|
|Frank
|7,1399
|7,1830
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8510
|1,8603
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|6,20
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,70
|
|Tam
|2.535
|2.590
|16,00
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,34
|15,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|25,64
|25,64
|1,42
|