CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 19:12
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı, Altı Aylık Rapor, Net Varlık Değeri Raporu ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957059
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,6040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5609
18:0510,1011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0601
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:05478,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,74
|Açılış
|: 478,44
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6018
|8,6040
|% -0,40
|
|Euro
|10,0913
|10,1011
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,8552
|11,9146
|% -0,54
|
|Frank
|9,2703
|9,3262
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2847
|2,2962
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,20
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|2,05
|