CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2021 19:23
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 Yılı, Altı Aylık Rapor, Net Varlık Değeri Raporu ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957085
BIST
12:071.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,14
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:078,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0390
|Açılış
|: 8,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:0710,1259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0322
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1411
En Düşük
10,0616
12:07480,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,17
|Açılış
|: 480,73
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:05
|MARKA
|5,06
|3.015.639
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.409.496
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.297.128
|% 9,79
|
|MIPAZ
|4,20
|20.130.587
|% 9,66
|
|SELGD
|6,67
|16.814.337
|% 8,10
|
|IDGYO
|3,63
|304.158
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,68
|39.740.852
|% -9,75
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,82
|31.403.471
|% -7,02
|
|PENTA
|55,00
|38.197.724
|% -6,78
|
|KRDMD
|8,11
|830.478.396
|% 1,25
|
|GARAN
|9,16
|584.176.292
|% 0,55
|
|SISE
|8,40
|523.379.830
|% 0,12
|
|EREGL
|19,82
|486.707.210
|% 0,56
|
|GENIL
|16,55
|484.067.388
|% 5,21
|
|KRDMD
|8,11
|830.478.396
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,47
|171.224.620
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,85
|120.647.473
|% 0,00
|
|GARAN
|9,16
|584.176.292
|% 0,55
|
|SISE
|8,40
|523.379.830
|% 0,12
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6354
|8,6379
|% 0,46
|
|Euro
|10,1185
|10,1255
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8922
|11,9518
|% 0,35
|
|Frank
|9,3127
|9,3688
|% 0,47
|
|Riyal
|2,2958
|2,3074
|% 0,54
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|4,30
|
|Altın Gr.
|482
|482
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|27,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|13,22
|
|Çeyrek
|771
|789
|6,61
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,68
|70,68
|0,05
|