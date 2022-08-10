CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 17:19
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 Yılı, Altı Aylık Rapor, Net Varlık Değeri Raporu ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054245
BIST
17:282.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 35,29
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
17:2817,9103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:2818,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2660
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:281.034,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.034,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:26
|ASUZU
|264,60
|197.609.841
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|385.952.737
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|247.972.522
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.933.035
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.215.199
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.649.966
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.516.230.900
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,50
|1.717.209.518
|% -9,27
|
|THYAO
|59,95
|4.379.053.432
|% 2,30
|
|YKBNK
|5,38
|2.400.160.909
|% 2,67
|
|AKBNK
|9,78
|1.899.878.053
|% 3,16
|
|EKGYO
|3,64
|1.750.827.955
|% 5,20
|
|GARAN
|16,71
|1.743.127.822
|% 4,24
|
|EKGYO
|3,64
|1.750.827.955
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,38
|2.400.160.909
|% 2,67
|
|ODAS
|4,02
|1.184.367.712
|% -4,06
|
|ZOREN
|2,71
|786.363.011
|% 4,63
|
|ISCTR
|6,03
|1.358.629.177
|% 1,17
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8949
|17,9071
|% 0,05
|
|Euro
|18,5182
|18,5328
|% 1,40
|
|Sterlin
|21,8283
|21,9377
|% 1,21
|
|Frank
|18,9591
|19,0733
|% 1,33
|
|Riyal
|4,7472
|4,7711
|% -0,07
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|4,33
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.937
|7.004
|7,00
|
|Yarım
|3.380
|3.424
|3,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,10
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-2,00
|
Seans Raporu
17:26
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-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 51 artarak (% 1.39 ) 3, 038
-
17:41DESA
Yüzde 4.31 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 387, 604 adet işlem
-
17:40SNGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 765, 241 adet işlem
-
17:39GSRAY
Yüzde 4.99 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 309, 211 adet işlem
-
17:38GRNYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 124, 161 adet işlem