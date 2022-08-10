CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
10.08.2022 17:24
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 Yılı, Altı Aylık Rapor, Net Varlık Değeri Raporu ve Fon Kurulu Faaliyet Raporu Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054255
BIST
17:122.818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 33,22
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
17:1217,9099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:1218,5154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2377
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:121.035,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.035,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:10
|ASUZU
|264,60
|197.514.321
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|385.770.565
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|247.250.836
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.881.458
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.096.248
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.358.156
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.514.752.450
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,58
|334.365.495
|% -9,24
|
|THYAO
|59,75
|3.954.856.763
|% 1,96
|
|YKBNK
|5,37
|2.366.919.474
|% 2,48
|
|AKBNK
|9,76
|1.865.224.040
|% 2,95
|
|EKGYO
|3,64
|1.734.407.469
|% 5,20
|
|GARAN
|16,70
|1.700.834.419
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,64
|1.734.407.469
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,37
|2.366.919.474
|% 2,48
|
|ODAS
|4,02
|1.167.854.309
|% -4,06
|
|ZOREN
|2,72
|766.875.297
|% 5,02
|
|ISCTR
|6,04
|1.290.475.204
|% 1,34
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9005
|17,9121
|% 0,07
|
|Euro
|18,5030
|18,5215
|% 1,33
|
|Sterlin
|21,8459
|21,9554
|% 1,29
|
|Frank
|18,9651
|19,0793
|% 1,36
|
|Riyal
|4,7499
|4,7737
|% -0,02
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|2,32
|
|Cumhuriyet
|6.913
|7.018
|8,00
|
|Tam
|6.937
|6.996
|-1,00
|
|Yarım
|3.380
|3.420
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,09
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|-1,48
|