CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 16:39
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.576,7 % 0,001243 % 0,020818 % 1.675,043924
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951166
BIST
17:231.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,11
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:238,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:2310,1700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0058
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:23503,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,74
|Açılış
|: 503,71
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:21
|KRTEK
|8,37
|15.920.197
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.169.890
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|37.072.624
|% 9,96
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.388
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.346.223
|% 9,88
|
|BANVT
|58,40
|1.976.902
|% -7,59
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,40
|22.338.695
|% -2,88
|
|SASA
|30,90
|1.880.371.679
|% 9,03
|
|GARAN
|8,45
|918.796.699
|% 0,00
|
|THYAO
|13,17
|522.759.629
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,28
|375.531.405
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,30
|318.765.529
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,03
|199.424.869
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,30
|318.765.529
|% 1,32
|
|GARAN
|8,45
|918.796.699
|% 0,00
|
|SASA
|30,90
|1.880.371.679
|% 9,03
|
|EKGYO
|1,80
|106.933.272
|% 0,56
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6016
|8,6042
|% -0,18
|
|Euro
|10,1496
|10,1822
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,9084
|11,9681
|% 0,32
|
|Frank
|9,3523
|9,4087
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2871
|2,2985
|% -0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,05
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|15,08
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|7,29
|
|Çeyrek
|803
|822
|3,65
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,07
|76,07
|-0,42
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:32FADE
Yüzde 8.47 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 527, 711 adet işlem
-
17:31DITAS
Yüzde 8.08 oranında artışla 14.31 lira fiyatla işlem gören hissede 918, 500 adet işlem
-
17:30XU100
Endeks 1, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 42 üstünde . İşlem hacmi 9, 106.00 milyon TL de
-
17:30PKART
Yüzde 6.71 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 776 adet işlem
-
17:29JANTS
Yüzde 7.00 oranında artışla 75.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 197 adet işlem