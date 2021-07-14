CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 16:39
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021/2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 83.665,49 % 0,064958 % 0,064958 % 1.902,139886
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951170
BIST
16:591.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,15
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
16:598,6047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0146
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
16:5910,1722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
16:59503,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,51
|Açılış
|: 503,48
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KRTEK
|8,37
|15.713.659
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.115.272
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.270
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.317.007
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|7.160.282
|% 9,86
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|60,55
|1.820.121
|% -4,19
|
|SILVR
|6,45
|21.900.842
|% -2,12
|
|SASA
|30,84
|1.787.972.538
|% 8,82
|
|GARAN
|8,45
|911.502.027
|% 0,00
|
|THYAO
|13,16
|510.897.306
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,29
|372.833.804
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,30
|303.259.954
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,04
|196.590.268
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|303.259.954
|% 1,32
|
|GARAN
|8,45
|911.502.027
|% 0,00
|
|SASA
|30,84
|1.787.972.538
|% 8,82
|
|EKGYO
|1,81
|106.811.565
|% 1,12
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6009
|8,6047
|% -0,17
|
|Euro
|10,1662
|10,1722
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,8928
|11,9524
|% 0,19
|
|Frank
|9,3364
|9,3927
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2844
|2,2959
|% -0,30
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,05
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|15,08
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|7,29
|
|Çeyrek
|803
|822
|3,65
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,07
|76,07
|-0,42
|