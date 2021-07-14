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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

14.07.2021 16:39



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

2021/2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.035,58 % 0,00155 % 0,016593 % 1.070,646484



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951172


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EUHOL 3,10 6.518.270 % 9,93  
ALCAR 267,00 34.764.935 % 9,92  
EDATA 8,12 51.261.133 % 9,88  
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Riyal 2,2852 2,2967 % -0,26  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 17,23  
Altın Gr. 504 505 3,55  
Cumhuriyet 3.336 3.387 21,00  
Tam 3.320 3.404 21,73  
Yarım 1.605 1.647 10,51  
Çeyrek 805 823 5,25  
Gümüş.Ons 26,32 26,35 0,34  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,08  
B. Petrol 76,33 76,33 -0,16  
Seans Raporu 16:58
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