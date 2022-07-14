CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2022 13:27
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.363,33 % 0,015106 % 0,067293 % 445,463246
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045301
BIST
15:022.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,18
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
15:0217,4899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0660
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
15:0217,4976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0681
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
15:02963,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -7,97
|Açılış
|: 963,21
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
960,73
BIST En Aktif Hisseler15:00
|DOAS
|91,35
|176.762.805
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.514.515
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,56
|9.539.543
|% 9,86
|
|TSGYO
|4,79
|36.505.414
|% 9,86
|
|RTALB
|8,49
|115.203.424
|% 8,43
|
|SILVR
|22,04
|4.312.368
|% -9,97
|
|GESAN
|52,90
|271.859.606
|% -6,45
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|GZNMI
|44,74
|17.079.974
|% -6,13
|
|BRMEN
|1,70
|64.341
|% -5,03
|
|THYAO
|49,04
|2.770.578.893
|% -0,33
|
|SISE
|20,74
|801.298.395
|% -0,38
|
|ODAS
|3,28
|677.820.620
|% 7,54
|
|EREGL
|26,04
|618.682.544
|% 0,23
|
|KARSN
|7,29
|573.837.021
|% 5,50
|
|ODAS
|3,28
|677.820.620
|% 7,54
|
|EKGYO
|2,96
|514.725.048
|% 5,34
|
|ADESE
|0,75
|61.486.415
|% 2,74
|
|KARSN
|7,29
|573.837.021
|% 5,50
|
|TSKB
|2,08
|151.300.512
|% 4,00
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4797
|17,4875
|% 0,37
|
|Euro
|17,4878
|17,5002
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,6098
|20,7131
|% -0,10
|
|Frank
|17,7096
|17,8163
|% 0,03
|
|Riyal
|4,6427
|4,6660
|% 0,44
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-23,73
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-7,82
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-12,00
|
|Tam
|6.570
|6.676
|-57,00
|
|Yarım
|3.201
|3.251
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,79
|97,79
|-1,78
|