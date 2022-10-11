CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 19:21
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.290,44 % 0,005374 % 0,0084674 % 157,563556
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070976
BIST
13:023.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -5,61
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:0218,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:0218,0654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:02998,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,31
|Açılış
|: 998,26
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:02
|USAK
|3,74
|73.036.535
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|52.934.951
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|484.761.788
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|872.438.619
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|17.679.052
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.679.052
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,58
|222.030.046
|% -8,32
|
|ISGSY
|11,04
|26.048.276
|% -5,96
|
|RODRG
|31,80
|3.216.291
|% -5,07
|
|THYAO
|85,70
|3.236.085.613
|% 1,42
|
|ASELS
|32,68
|1.503.306.522
|% 1,30
|
|ISCTR
|8,39
|1.294.951.216
|% 1,21
|
|SASA
|82,65
|1.228.133.849
|% -2,88
|
|YKBNK
|8,35
|1.225.798.735
|% 0,48
|
|EKGYO
|4,29
|765.996.960
|% -0,46
|
|ISCTR
|8,39
|1.294.951.216
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,35
|1.225.798.735
|% 0,48
|
|AKFGY
|4,00
|378.602.071
|% -2,44
|
|AKBNK
|13,03
|976.216.209
|% -0,23
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5859
|18,5922
|% 0,04
|
|Euro
|18,0565
|18,0654
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,5153
|20,6182
|% 0,89
|
|Frank
|18,5915
|18,7035
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,03
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,67
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,31
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.796
|20,00
|
|Tam
|6.728
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,04
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,40
|