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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

12.01.2023 18:57
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

2022 4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.698,97 % 0,005795 % 0,1592754 % 2.748,4978



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101445


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Riyal 4,9849 5,0099 % 0,03  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 15,69  
Altın Gr. 1.143 1.143 10,09  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.717 7.782 49,00  
Yarım 3.757 3.808 25,00  
Çeyrek 1.884 1.904 13,00  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 0,41  
Gümüş Gr. 14,34 14,36 0,22  
B. Petrol 84,22 84,22 1,55  
Seans Raporu 17:59
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