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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

12.07.2023 14:49
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

2023 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 42.010,57 % 0,0016189 % 0,0269119 % 1.662,336612



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170874


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EUYO 11,34 8.792.285 % 9,99  
AYCES 242,30 41.379.980 % 9,99  
BAYRK 6,83 37.296.761 % 9,98  
ADEL 265,60 239.048.112 % 9,98  
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Sterlin 33,8569 34,0267 % 0,58  
Frank 29,9772 30,1577 % 1,37  
Riyal 6,9476 6,9824 % 0,10  
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17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 25,08  
Altın Gr. 1.643 1.643 20,83  
Cumhuriyet 10.947 11.112 132,00  
Tam 10.596 10.802 142,00  
Yarım 5.298 5.426 71,00  
Çeyrek 2.657 2.713 36,00  
Gümüş.Ons 23,98 24,01 0,87  
Gümüş Gr. 20,10 20,12 0,70  
B. Petrol 80,27 80,27 0,87  
Seans Raporu 17:11
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