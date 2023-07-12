CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 14:49
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 205.327,54 % 0,011344 % 0,0628938 % 554,422617
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170879
BIST
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17:126.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 45,63
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.410
17:1226,1482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0548
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1229,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2929
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:121.645,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 22,84
|Açılış
|: 1.645,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,50
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:12
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.131.532
|% 9,98
|
|ADEL
|265,60
|239.067.235
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.597.358
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.118.013.945
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.603.466
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,08
|6.921.819.678
|% 3,38
|
|ISCTR
|15,00
|6.416.333.179
|% 3,31
|
|AKBNK
|23,30
|5.775.109.325
|% 6,49
|
|THYAO
|213,60
|5.598.150.938
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,59
|4.740.665.495
|% 2,14
|
|EKGYO
|8,59
|4.740.665.495
|% 2,14
|
|YKBNK
|14,08
|6.921.819.678
|% 3,38
|
|ISCTR
|15,00
|6.416.333.179
|% 3,31
|
|SKBNK
|3,02
|948.056.748
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,30
|5.775.109.325
|% 6,49
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1429
|26,1482
|% 0,21
|
|Euro
|29,0206
|29,0295
|% 1,02
|
|Sterlin
|33,8613
|34,0311
|% 0,59
|
|Frank
|29,9851
|30,1657
|% 1,40
|
|Riyal
|6,9479
|6,9828
|% 0,11
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|23,89
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.643
|20,33
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.584
|10.790
|130,00
|
|Yarım
|5.292
|5.420
|65,00
|
|Çeyrek
|2.654
|2.710
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|0,66
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,87
|