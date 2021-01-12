CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.965,32 % 0,01217794Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00083984Bağımsız Denetim Ücreti7.602,68 % 0,03122259Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.129,52 % 0,01285227Fon Yönetim Ücreti356.698,3 % 1,46488399Hisse Senedi Komisyonu4.940,1 % 0,02028794Tahvil Bono Komisyonu869,29 % 0,00356999Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.197,38 % 0,00491738Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.216,82 % 0,06659903TOPLAM GİDERLER393.823,91 % 1,61735097DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.349.934,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901382BIST