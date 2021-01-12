CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri39.692,41 % 0,01192432Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00006144Bağımsız Denetim Ücreti111.016,36 % 0,03335133Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.198,43 % 0,01087466Fon Yönetim Ücreti4.875.626,38 % 1,46472653Hisse Senedi Komisyonu14.264,26 % 0,00428524Tahvil Bono Komisyonu12.897,93 % 0,00387477Gecelik Ters Repo Komisyonu22.078,16 % 0,00663268Vadeli Ters Repo Komisyonu18.068,2 % 0,00542801Borsa Para Piyasası Komisyonu3.757,12 % 0,00112871Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu803,15 % 0,00024128Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.936,64 % 0,00508807TOPLAM GİDERLER5.151.543,54 % 1,54761704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ332.869.398,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901384BIST