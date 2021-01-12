CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17.567,03 % 0,01195248Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00013914Bağımsız Denetim Ücreti49.332,92 % 0,03356577Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.759,87 % 0,01752683Fon Yönetim Ücreti1.183.141,6 % 0,80500115Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.269,37 % 0,00290485Gecelik Ters Repo Komisyonu73.557,15 % 0,05004776Vadeli Ters Repo Komisyonu62.094,37 % 0,04224857Borsa Para Piyasası Komisyonu3.994,79 % 0,00271803Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.038,53 % 0,01159289TOPLAM GİDERLER1.436.960,13 % 0,97769748DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ146.973.901,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901385BIST