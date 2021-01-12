CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00011938Bağımsız Denetim Ücreti48.939,8 % 0,02857018Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.615,43 % 0,01086736Fon Yönetim Ücreti407.275,59 % 0,23776021Hisse Senedi Komisyonu68.870,38 % 0,0402053Tahvil Bono Komisyonu9.934,74 % 0,00579972Gecelik Ters Repo Komisyonu6.826,53 % 0,00398521Vadeli Ters Repo Komisyonu5.617,01 % 0,00327911Borsa Para Piyasası Komisyonu1.571,9 % 0,00091765Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.189,31 % 0,01528885TOPLAM GİDERLER594.045,19 % 0,34679296DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ171.296.785,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901386BIST