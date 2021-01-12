CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.612,01 % 0,0118887Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,0015082Bağımsız Denetim Ücreti5.023,2 % 0,03704651Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.563,13 % 0,01152821Fon Yönetim Ücreti136.534,61 % 1,00695379Hisse Senedi Komisyonu392,97 % 0,00289819Tahvil Bono Komisyonu514,32 % 0,00379315Gecelik Ters Repo Komisyonu1.017,74 % 0,00750591Vadeli Ters Repo Komisyonu819,23 % 0,00604189Borsa Para Piyasası Komisyonu1.774,21 % 0,01308494Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu32,23 % 0,0002377Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.255,18 % 0,09775802TOPLAM GİDERLER162.743,33 % 1,20024522DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.559.173,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901387BIST