CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.927,2 % 0,01234893Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00064304Bağımsız Denetim Ücreti9.434,88 % 0,02966762Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.790,79 % 0,01191999Fon Yönetim Ücreti557.912,8 % 1,75433551Hisse Senedi Komisyonu161.019,6 % 0,50631999Tahvil Bono Komisyonu339,14 % 0,00106641Gecelik Ters Repo Komisyonu2.679,26 % 0,00842483Vadeli Ters Repo Komisyonu2.012,12 % 0,00632703Borsa Para Piyasası Komisyonu4.099,41 % 0,01289044Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu38.564,54 % 0,12126472Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.150,35 % 0,04135077TOPLAM GİDERLER797.134,59 % 2,5065593DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.801.944,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901388BIST