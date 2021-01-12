CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri811,46 % 0,01141846Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00287762Bağımsız Denetim Ücreti2.675,4 % 0,03764688Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri329,3 % 0,00463374Fon Yönetim Ücreti59.823,86 % 0,84181113Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu215,89 % 0,00303789Gecelik Ters Repo Komisyonu252,16 % 0,00354827Vadeli Ters Repo Komisyonu222,31 % 0,00312823Borsa Para Piyasası Komisyonu1.369,16 % 0,01926613Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.094,72 % 0,11390481TOPLAM GİDERLER73.998,76 % 1,04127316DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.106.565,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901391BIST