CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri756,95 % 0,01118728Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00302239Bağımsız Denetim Ücreti3.268,72 % 0,04830977Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri876,41 % 0,01295283Fon Yönetim Ücreti56.977,51 % 0,84209427Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu217,18 % 0,00320979Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.612,28 % 0,12728446TOPLAM GİDERLER70.913,55 % 1,04806079DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.766.167,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901392BIST