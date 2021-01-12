CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,01508731Bağımsız Denetim Ücreti131,76 % 0,01744846Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri337,59 % 0,04470573Fon Yönetim Ücreti6.423,09 % 0,85058479Hisse Senedi Komisyonu2.706,71 % 0,35843906Tahvil Bono Komisyonu9,22 % 0,00122097Gecelik Ters Repo Komisyonu0,49 % 0,00006489Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu152,73 % 0,02022544Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu267,84 % 0,03546901Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.397,67 % 0,58236631TOPLAM GİDERLER14.541,03 % 1,92561197DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ755.138,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901395BIST