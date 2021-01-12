CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,01446026Bağımsız Denetim Ücreti131,04 % 0,0166319Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri297,3 % 0,037734Fon Yönetim Ücreti6.702,95 % 0,8507539Hisse Senedi Komisyonu1.800,01 % 0,22846143Tahvil Bono Komisyonu5,77 % 0,00073234Gecelik Ters Repo Komisyonu0,33 % 0,00004188Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu191,67 % 0,0243272Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu281,2 % 0,03569055Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.373,8 % 0,5551328TOPLAM GİDERLER13.898 % 1,76396626DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ787.883,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901396BIST