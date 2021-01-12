CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
12.01.2021 02:08
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 Yılı Fon Gider BilgilerI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,01376883
Bağımsız Denetim Ücreti
236,6 % 0,02859393
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
298,98 % 0,03613277
Fon Yönetim Ücreti
7.042,61 % 0,85112378
Hisse Senedi Komisyonu
1.239,33 % 0,14977732
Tahvil Bono Komisyonu
7,66 % 0,00092574
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,84 % 0,00010152
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
174,93 % 0,0211409
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
179,26 % 0,02166419
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.475,22 % 0,54084582
TOPLAM GİDERLER
13.769,36 % 1,66407478
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
827.448,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901397
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4663
18:059,1044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0049
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1044
En Düşük
9,0783
18:05444,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,26
|Açılış
|: 444,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4724
|7,4832
|% -0,01
|
|Euro
|9,0898
|9,1038
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0908
|10,1414
|% 1,20
|
|Frank
|8,3775
|8,4280
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|1,61
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,10
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|0,00
|