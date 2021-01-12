CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,01376883Bağımsız Denetim Ücreti236,6 % 0,02859393Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri298,98 % 0,03613277Fon Yönetim Ücreti7.042,61 % 0,85112378Hisse Senedi Komisyonu1.239,33 % 0,14977732Tahvil Bono Komisyonu7,66 % 0,00092574Gecelik Ters Repo Komisyonu0,84 % 0,00010152Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu174,93 % 0,0211409Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu179,26 % 0,02166419Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.475,22 % 0,54084582TOPLAM GİDERLER13.769,36 % 1,66407478DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ827.448,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901397BIST