CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,01355063Bağımsız Denetim Ücreti214,76 % 0,02554317Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri134,19 % 0,01596032Fon Yönetim Ücreti7.166,47 % 0,85236726Hisse Senedi Komisyonu17,21 % 0,00204693Tahvil Bono Komisyonu22,34 % 0,00265708Gecelik Ters Repo Komisyonu3,39 % 0,0004032Vadeli Ters Repo Komisyonu2,88 % 0,00034254Borsa Para Piyasası Komisyonu214,94 % 0,02556458Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.373,29 % 0,52015137TOPLAM GİDERLER12.263,4 % 1,45858709DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ840.772,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901398BIST