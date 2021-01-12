CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.084,61 % 0,01240608Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00062112Bağımsız Denetim Ücreti4.029,48 % 0,01223863Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.426,73 % 0,01040792Fon Yönetim Ücreti280.430 % 0,85174261Hisse Senedi Komisyonu6.689,19 % 0,0203169Tahvil Bono Komisyonu943,69 % 0,00286624Gecelik Ters Repo Komisyonu110,35 % 0,00033516Vadeli Ters Repo Komisyonu59,1 % 0,0001795Borsa Para Piyasası Komisyonu1.492,76 % 0,00453392Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.565 % 0,04120062TOPLAM GİDERLER315.035,41 % 0,95684871DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.924.265,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901401BIST