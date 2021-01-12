CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri111,72 % 0,01176754Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri298,87 % 0,03148018Bağımsız Denetim Ücreti2.411,29 % 0,2539828Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri150,36 % 0,01583752Fon Yönetim Ücreti17.620,33 % 1,85596125Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25,84 % 0,00272174Gecelik Ters Repo Komisyonu0,55 % 0,00005793Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu284,94 % 0,03001292Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.791,86 % 0,82072187TOPLAM GİDERLER28.695,76 % 3,02254377DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ949.391,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901403BIST