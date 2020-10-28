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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.10.2020 11:24
GÜNCEL HABERLER



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884612


BIST




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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 12,43 17.550.599 % 10,00  
KARTN 1.648,00 5.087.376 % 10,00  
CASA 33,00 14.960.220 % 10,00  
VANGD 7,37 520.897 % 10,00  
MRSHL 324,10 5.361.082 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,2874 8,2921 % 1,31  
Euro 9,7355 9,7406 % 0,85  
Sterlin 10,7159 10,7696 % 0,73  
Frank 9,0561 9,1107 % 1,03  
Riyal 2,2036 2,2147 % 1,35  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 -7,22  
Altın Gr. 506 506 4,76  
Cumhuriyet 3.350 3.400 32,00  
Tam 3.337 3.419 33,01  
Yarım 1.613 1.654 15,97  
Çeyrek 809 827 7,98  
Gümüş.Ons 24,24 24,28 -0,11  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,06  
B. Petrol 40,32 40,32 -1,29  
Seans Raporu 12:35
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