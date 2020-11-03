CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

BIST En Aktif Hisseler17:13
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,5057
|8,5119
|% 0,85
|Euro
|9,9647
|9,9770
|% 1,56
|Sterlin
|11,0696
|11,1252
|% 1,85
|Frank
|9,2922
|9,3482
|% 1,63
|Riyal
|2,2696
|2,2809
|% 1,14
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,77
|Altın Gr.
|523
|523
|9,03
|Cumhuriyet
|3.475
|3.524
|74,00
|Tam
|3.458
|3.544
|76,62
|Yarım
|1.671
|1.714
|37,06
|Çeyrek
|838
|857
|18,53
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,21
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|1,13
Seans Raporu 17:13
- 17:24PEGYO Yüzde 8.87 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 454, 030 adet işlem
- 17:23HATEK Yüzde 8.47 oranında artışla 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 084, 762 adet işlem
- 17:22ALCTL Yüzde 5.56 oranında artışla 31.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395, 879 adet işlem
- 17:20XU100 Endeks 1, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 16, 890.00 milyon TL de
- 17:19CEOEM Yüzde 6.84 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 454, 612 adet işlem