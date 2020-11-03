CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2020 16:01
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye 0216 468 03 29 0216 411 28 48 CIGNAFonYonetimi@cigna.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
F.Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885780
BIST
17:251.146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.146
En Düşük
1.123
17:258,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0625
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:259,9691
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1458
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:25522,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 8,01
|Açılış
|: 522,39
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:25
|KARTN
|2.193,40
|254.334.014
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.112.167
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.739
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,39
|1.125.475.915
|% 0,47
|
|PETKM
|4,23
|1.118.433.827
|% 3,17
|
|TSKB
|2,30
|924.250.716
|% -9,80
|
|ODAS
|3,24
|630.966.992
|% 1,57
|
|THYAO
|9,42
|505.800.862
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,73
|344.017.707
|% -0,57
|
|ODAS
|3,24
|630.966.992
|% 1,57
|
|IHLGM
|1,22
|126.952.636
|% -2,40
|
|HLGYO
|2,37
|144.701.961
|% 3,04
|
|OSTIM
|4,36
|154.297.126
|% 6,34
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4977
|8,5026
|% 0,74
|
|Euro
|9,9589
|9,9691
|% 1,48
|
|Sterlin
|11,0497
|11,1052
|% 1,67
|
|Frank
|9,2801
|9,3360
|% 1,50
|
|Riyal
|2,2655
|2,2768
|% 0,96
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,77
|
|Altın Gr.
|523
|523
|9,03
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.524
|74,00
|
|Tam
|3.458
|3.544
|76,62
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|37,06
|
|Çeyrek
|838
|857
|18,53
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|1,13
|
Seans Raporu
17:25
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17:36VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 972, 183 adet işlem
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17:35XU100
Endeks 1, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 17, 923.00 milyon TL de
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17:35KONYA
Yüzde 7.45 oranında artışla 800.20 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 939 adet işlem
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17:31OSTIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 921, 773 adet işlem
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17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, YKBNK, HALKB