CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2020 16:01
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye 0216 468 03 29 0216 411 28 48 CIGNAFonYonetimi@cigna.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
F.Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885781
BIST
17:251.146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.146
En Düşük
1.123
17:258,5026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0625
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:259,9691
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1458
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:25522,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 8,01
|Açılış
|: 522,39
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:23
|KARTN
|2.193,40
|253.452.268
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.110.741
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.739
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.275.261.712
|% -4,69
|
|GARAN
|6,77
|1.164.122.806
|% 2,42
|
|SISE
|6,40
|1.123.006.995
|% 0,63
|
|PETKM
|4,22
|1.117.783.458
|% 2,93
|
|TSKB
|2,30
|924.005.964
|% -9,80
|
|TSKB
|2,30
|924.005.964
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.275.261.712
|% -4,69
|
|PETKM
|4,22
|1.117.783.458
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,28
|467.031.800
|% 4,11
|
|DOHOL
|2,44
|487.306.715
|% 0,00
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5055
|8,5116
|% 0,85
|
|Euro
|9,9715
|9,9787
|% 1,58
|
|Sterlin
|11,0631
|11,1186
|% 1,79
|
|Frank
|9,2893
|9,3452
|% 1,60
|
|Riyal
|2,2682
|2,2796
|% 1,09
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|522
|523
|8,12
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.456
|3.542
|75,05
|
|Yarım
|1.671
|1.713
|36,30
|
|Çeyrek
|838
|857
|18,15
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
Seans Raporu
17:23
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17:36VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 972, 183 adet işlem
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17:35XU100
Endeks 1, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 17, 923.00 milyon TL de
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17:35KONYA
Yüzde 7.45 oranında artışla 800.20 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 939 adet işlem
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17:31OSTIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 921, 773 adet işlem
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17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, YKBNK, HALKB