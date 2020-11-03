CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2020 16:01
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul 02164680329 02164112848 CIGNAFonYonetimi@cigna.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
F.Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885782
BIST
17:211.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,82
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
17:218,5106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:219,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1535
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:21522,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,56
|Açılış
|: 522,94
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:19
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|252.285.407
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.965.680
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.739
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,26
|1.221.469.084
|% -4,40
|
|SISE
|6,39
|1.103.728.087
|% 0,47
|
|PETKM
|4,24
|1.102.616.537
|% 3,41
|
|GARAN
|6,75
|1.097.981.762
|% 2,12
|
|TSKB
|2,30
|923.634.530
|% -9,80
|
|TSKB
|2,30
|923.634.530
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,26
|1.221.469.084
|% -4,40
|
|PETKM
|4,24
|1.102.616.537
|% 3,41
|
|YKBNK
|2,26
|446.377.062
|% 3,20
|
|DOHOL
|2,43
|484.382.805
|% -0,41
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5055
|8,5101
|% 0,83
|
|Euro
|9,9721
|9,9777
|% 1,57
|
|Sterlin
|11,0734
|11,1290
|% 1,88
|
|Frank
|9,2970
|9,3530
|% 1,69
|
|Riyal
|2,2706
|2,2820
|% 1,19
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,93
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|70,00
|
|Tam
|3.455
|3.541
|74,22
|
|Yarım
|1.670
|1.713
|35,90
|
|Çeyrek
|838
|857
|17,95
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|1,06
|
Seans Raporu
17:19
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