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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.11.2020 16:14
GÜNCEL HABERLER



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye 02164680329 02164112848 CIGNAFonYonetimi@cigna.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
F.Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885792


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 2.193,40 248.023.796 % 10,00  
PKENT 650,10 211.283 % 10,00  
BALAT 7,59 579.132 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.262.309 % 10,00  
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Altın Ons 1.907 1.908 11,99  
Altın Gr. 523 523 8,43  
Cumhuriyet 3.470 3.522 72,00  
Tam 3.451 3.537 70,00  
Yarım 1.668 1.711 33,86  
Çeyrek 837 855 16,92  
Gümüş.Ons 24,31 24,35 0,23  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,12  
B. Petrol 40,20 40,20 1,23  
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