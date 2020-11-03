CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2020 16:14
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye 02164680329 02164112848 CIGNAFonYonetimi@cigna.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
F.Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885792
BIST
16:571.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,40
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:578,5379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0978
|Açılış
|: 8,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:5710,0015
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1782
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0015
En Düşük
9,7754
16:57523,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 8,81
|Açılış
|: 523,19
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,37
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KARTN
|2.193,40
|248.023.796
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|71.618.382
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.161.192.699
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.071.779.980
|% 3,41
|
|SISE
|6,36
|1.058.219.203
|% 0,00
|
|TSKB
|2,31
|915.905.655
|% -9,41
|
|GARAN
|6,66
|808.547.669
|% 0,76
|
|TSKB
|2,31
|915.905.655
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,25
|1.161.192.699
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.071.779.980
|% 3,41
|
|DOHOL
|2,43
|474.000.019
|% -0,41
|
|ODAS
|3,26
|597.324.916
|% 2,19
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5356
|8,5379
|% 1,16
|
|Euro
|9,9939
|10,0015
|% 1,81
|
|Sterlin
|11,0635
|11,1190
|% 1,79
|
|Frank
|9,2849
|9,3408
|% 1,55
|
|Riyal
|2,2684
|2,2798
|% 1,10
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,99
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,43
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.451
|3.537
|70,00
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|33,86
|
|Çeyrek
|837
|855
|16,92
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|1,23
|