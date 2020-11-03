CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2020 16:20
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye 02164680329 02164112848 CIGNAFonYonetimi@cigna.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
F.Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885793
BIST
16:471.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:478,5360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0959
|Açılış
|: 8,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:479,9965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1732
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:47522,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 8,23
|Açılış
|: 522,61
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,36
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KARTN
|2.193,40
|244.948.755
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|71.516.175
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.084.059.217
|% -4,69
|
|PETKM
|4,23
|1.060.380.308
|% 3,17
|
|SISE
|6,36
|1.047.618.550
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|892.268.078
|% -9,02
|
|GARAN
|6,64
|797.448.630
|% 0,45
|
|TSKB
|2,32
|892.268.078
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,25
|1.084.059.217
|% -4,69
|
|PETKM
|4,23
|1.060.380.308
|% 3,17
|
|DOHOL
|2,42
|473.861.016
|% -0,82
|
|ODAS
|3,24
|592.346.363
|% 1,57
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5311
|8,5360
|% 1,14
|
|Euro
|9,9891
|9,9965
|% 1,76
|
|Sterlin
|11,0633
|11,1187
|% 1,79
|
|Frank
|9,2880
|9,3440
|% 1,59
|
|Riyal
|2,2682
|2,2795
|% 1,08
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|10,97
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,51
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.452
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|1,16
|
Seans Raporu
16:47
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17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 36 artarak (% 0.13 ) 1, 021
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17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, EUYO, MEGAP, VAKFN, EGEEN, ATSYH, PKENT, MSGYO, KARTN, VANGD
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17:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SERVE, BURVA, UZERB, ARTI, MMCAS, ITTFH, ALMAD, KERVN, YAPRK, PRZMA