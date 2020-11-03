CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2020 16:34
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye 0216 468 03 29 0216 411 28 48 CIGNAFonYonetimi@cigna.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
F.Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0375 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885797
BIST
16:421.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:428,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0953
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:429,9943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1710
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:42522,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 8,51
|Açılış
|: 522,89
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,36
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:42
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|242.821.240
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.469.028
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,35
|1.046.824.973
|% -0,16
|
|PETKM
|4,22
|1.042.932.378
|% 2,93
|
|KRDMD
|3,20
|1.040.053.620
|% -6,16
|
|TSKB
|2,33
|889.616.688
|% -8,63
|
|GARAN
|6,65
|795.572.071
|% 0,61
|
|TSKB
|2,33
|889.616.688
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,20
|1.040.053.620
|% -6,16
|
|PETKM
|4,22
|1.042.932.378
|% 2,93
|
|DOHOL
|2,42
|473.747.227
|% -0,82
|
|ODAS
|3,25
|590.535.533
|% 1,88
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5307
|8,5354
|% 1,13
|
|Euro
|9,9880
|9,9943
|% 1,74
|
|Sterlin
|11,0589
|11,1143
|% 1,75
|
|Frank
|9,2895
|9,3454
|% 1,60
|
|Riyal
|2,2675
|2,2789
|% 1,06
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,49
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,68
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.453
|3.539
|71,74
|
|Yarım
|1.669
|1.712
|34,70
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|1,15
|