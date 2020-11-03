CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2020 16:56
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye 0216 468 03 29 0216 411 28 48 CIGNAFonYonetimi@cigna.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman Yardımcısı 0(216)-468 0311 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Uzman 0(216)-468 0317 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885826
BIST
17:091.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
17:098,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0853
|Açılış
|: 8,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:099,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1631
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:09523,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 9,06
|Açılış
|: 523,43
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,61
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:09
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|251.434.409
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.815.925
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.739
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.194.375.475
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.096.591.678
|% 3,41
|
|SISE
|6,38
|1.077.901.612
|% 0,31
|
|GARAN
|6,72
|991.745.040
|% 1,66
|
|TSKB
|2,30
|923.048.189
|% -9,80
|
|TSKB
|2,30
|923.048.189
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.194.375.475
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.096.591.678
|% 3,41
|
|YKBNK
|2,25
|431.678.315
|% 2,74
|
|DOHOL
|2,42
|475.754.126
|% -0,82
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5189
|8,5254
|% 1,01
|
|Euro
|9,9789
|9,9864
|% 1,66
|
|Sterlin
|11,0686
|11,1241
|% 1,84
|
|Frank
|9,2931
|9,3491
|% 1,64
|
|Riyal
|2,2689
|2,2803
|% 1,12
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,93
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,81
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.520
|70,00
|
|Tam
|3.455
|3.541
|74,22
|
|Yarım
|1.670
|1.713
|35,90
|
|Çeyrek
|838
|857
|17,95
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|1,06
|
Seans Raporu
17:09
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-
17:19CEOEM
Yüzde 6.84 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 454, 612 adet işlem
-
17:18KOZAL
Yüzde 4.05 oranında artışla 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 027, 521 adet işlem
-
17:17AGHOL
Yüzde 5.09 oranında artışla 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 574, 052 adet işlem
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 05 artarak (% 0.50 ) 1, 025
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, VAKFN, ATSYH, MEGAP, MSGYO, KONTR, EGEEN, EUKYO, PKENT, BALAT