CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2020 17:00
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Uzman 0(216)-468 0317 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman Yardımcısı 0(216)-468 0311 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885827
BIST
17:061.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
17:068,5267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0866
|Açılış
|: 8,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4096
17:069,9914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1681
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
17:06523,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 8,76
|Açılış
|: 523,13
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,50
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler17:06
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,30
|249.872.774
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.791.318
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.188.035.965
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.085.545.594
|% 3,41
|
|SISE
|6,38
|1.070.041.915
|% 0,31
|
|GARAN
|6,69
|924.378.884
|% 1,21
|
|TSKB
|2,30
|921.084.817
|% -9,80
|
|TSKB
|2,30
|921.084.817
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,25
|1.188.035.965
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.085.545.594
|% 3,41
|
|DOHOL
|2,43
|474.555.118
|% -0,41
|
|ODAS
|3,24
|609.839.919
|% 1,57
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5231
|8,5267
|% 1,03
|
|Euro
|9,9807
|9,9914
|% 1,71
|
|Sterlin
|11,0647
|11,1202
|% 1,80
|
|Frank
|9,2869
|9,3428
|% 1,57
|
|Riyal
|2,2686
|2,2800
|% 1,10
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,62
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,83
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.524
|74,00
|
|Tam
|3.456
|3.542
|75,05
|
|Yarım
|1.671
|1.713
|36,30
|
|Çeyrek
|838
|857
|18,15
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,13
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|1,16
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20XU100
Endeks 1, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 16, 890.00 milyon TL de
-
17:19CEOEM
Yüzde 6.84 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 454, 612 adet işlem
-
17:18KOZAL
Yüzde 4.05 oranında artışla 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 027, 521 adet işlem
-
17:17AGHOL
Yüzde 5.09 oranında artışla 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 574, 052 adet işlem
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 05 artarak (% 0.50 ) 1, 025