CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2020 09:02
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Uzman 0(216)-468 0317 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman Yardımcısı 0(216)-468 0311 CFEHFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886007
BIST
10:191.167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 16,32
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.155
10:198,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5255
En Düşük
8,3862
10:199,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9395
En Düşük
9,7727
10:19515,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,67
|Açılış
|: 515,61
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler10:17
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|57.681.494
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,04
|514.710.311
|% 1,29
|
|HALKB
|5,18
|236.734.147
|% 5,93
|
|VAKBN
|4,11
|187.725.320
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,34
|153.427.341
|% 0,43
|
|TSKB
|2,18
|151.574.026
|% -5,22
|
|GARAN
|7,04
|514.710.311
|% 1,29
|
|TSKB
|2,18
|151.574.026
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,34
|153.427.341
|% 0,43
|
|HALKB
|5,18
|236.734.147
|% 5,93
|
|VAKBN
|4,11
|187.725.320
|% 2,75
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4663
|8,4730
|% 0,73
|
|Euro
|9,8523
|9,8694
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,9620
|11,0170
|% 0,46
|
|Frank
|9,2024
|9,2579
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2506
|2,2619
|% 0,74
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-11,05
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|0,51
|
Seans Raporu
10:17
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10:27RAYSG
Yüzde 6.16 oranında artışla 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 395 adet işlem
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10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 88 artarak (% 1.09 ) 1, 283
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10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:26
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISKUR, POLTK
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10:26XU100
Endeks 1, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 2, 366.00 milyon TL de