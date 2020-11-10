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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.11.2020 17:18
GÜNCEL HABERLER



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 Cignafonyonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Uzman 0(216)-468 0317 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman Yardımcısı 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887786


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ALCAR 154,00 44.154.737 % 10,00  
YBTAS 18.478,90 901.274 % 10,00  
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Tam 3.279 3.364 18,21  
Yarım 1.585 1.627 8,81  
Çeyrek 795 814 4,40  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 0,05  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,11  
B. Petrol 43,20 43,20 0,80  
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