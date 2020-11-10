CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.11.2020 18:50
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Şeref DURNA Birim Yöneticisi 0(212)-336 7345 FEHASOPERASYON@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0329 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Yiğit KARAMAN Uzman 0(216)-468 0317 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
Ömer Faruk KONGÜL Uzman Yardımcısı 0(216)-468 0311 CignaFonYonetimi@cigna.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887850
BIST
18:051.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.227
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|Önceki Kapanış
|: 1.232
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1.244
En Düşük
1.219
18:058,1504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,2300
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|Önceki Kapanış
|: 8,1800
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8,3887
En Düşük
8,0372
18:059,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1262
|Açılış
|: 9,7000
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,9237
En Düşük
9,4898
18:05493,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 10,05
|Açılış
|: 493,01
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|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|3,63
|2.242.981
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|44.154.737
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.478,90
|901.274
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.326.205
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.997.152
|% 9,99
|
|RODRG
|10,53
|4.323.979
|% -10,00
|
|MERKO
|12,89
|24.636.137
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,97
|7.174.443
|% -9,97
|
|BALAT
|7,52
|951.396
|% -9,94
|
|BLCYT
|7,19
|42.216.073
|% -9,90
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|TCELL
|15,38
|1.947.493.366
|% -5,99
|
|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,55
|1.280.817.473
|% 3,24
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1487
|8,1504
|% 1,22
|
|Euro
|9,6289
|9,6415
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,7692
|10,8232
|% 1,94
|
|Frank
|8,8831
|8,9366
|% 1,21
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|18,09
|
|Altın Gr.
|493
|493
|10,37
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,49
|