CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2020 09:42
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887894
BIST
12:341.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:348,0889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0671
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:349,5364
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0979
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:34487,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,30
|Açılış
|: 487,13
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:34
|KLGYO
|2,69
|58.998.710
|% 32,30
|
|ALCAR
|169,40
|52.629.479
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|26.724.742
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|53.191.856
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,83
|25.075.703
|% -5,01
|
|KRDMD
|3,92
|1.523.088.113
|% 5,09
|
|GARAN
|7,86
|1.315.261.747
|% 1,29
|
|THYAO
|11,33
|1.209.907.444
|% -1,48
|
|TCELL
|15,63
|823.702.320
|% 1,63
|
|ASELS
|18,51
|809.085.728
|% 2,66
|
|KRDMD
|3,92
|1.523.088.113
|% 5,09
|
|GARAN
|7,86
|1.315.261.747
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,60
|407.169.282
|% 1,96
|
|PETKM
|4,56
|603.344.322
|% 1,11
|
|ODAS
|3,69
|484.632.635
|% 0,54
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0797
|8,0889
|% -0,82
|
|Euro
|9,5235
|9,5364
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,7037
|10,7574
|% -0,63
|
|Frank
|8,7729
|8,8257
|% -1,11
|
|Riyal
|2,1463
|2,1571
|% -0,98
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|5,76
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-50,00
|
|Tam
|3.229
|3.313
|-51,25
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|-24,79
|
|Çeyrek
|783
|801
|-12,39
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|1,16
|