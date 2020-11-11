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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.11.2020 11:37
GÜNCEL HABERLER



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı
Fonun Risk Değeri 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887919


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,69 59.901.671 % 32,30  
BFREN 1.041,70 53.340.819 % 10,00  
ALCAR 169,40 52.664.884 % 10,00  
MARTI 3,19 26.912.349 % 10,00  
ETILR 4,51 182.267 % 10,00  
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12:47 Alış Satış %  
Dolar 8,0802 8,0885 % -0,83  
Euro 9,5294 9,5373 % -1,01  
Sterlin 10,6781 10,7316 % -0,87  
Frank 8,7714 8,8242 % -1,13  
Riyal 2,1485 2,1593 % -0,88  
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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 6,46  
Altın Gr. 487 487 -3,73  
Cumhuriyet 3.246 3.295 -50,00  
Tam 3.229 3.312 -51,80  
Yarım 1.560 1.602 -25,06  
Çeyrek 783 801 -12,52  
Gümüş.Ons 24,25 24,29 0,15  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,03  
B. Petrol 44,80 44,80 1,19  
Seans Raporu 12:47
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