CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2020 11:37
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı
Fonun Risk Değeri 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887919
BIST
12:471.257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 14,46
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:478,0885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0675
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:479,5373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0970
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:47488,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,58
|Açılış
|: 488,46
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:47
|KLGYO
|2,69
|59.901.671
|% 32,30
|
|BFREN
|1.041,70
|53.340.819
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.664.884
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|26.912.349
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|BLCYT
|6,79
|25.969.101
|% -5,56
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|KRDMD
|3,91
|1.575.133.352
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.374.248.386
|% 1,29
|
|THYAO
|11,34
|1.227.168.390
|% -1,39
|
|TCELL
|15,57
|865.196.315
|% 1,24
|
|ASELS
|18,52
|825.229.526
|% 2,72
|
|KRDMD
|3,91
|1.575.133.352
|% 4,83
|
|GARAN
|7,86
|1.374.248.386
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,60
|424.777.638
|% 1,96
|
|ODAS
|3,69
|501.888.594
|% 0,54
|
|PETKM
|4,55
|605.564.153
|% 0,89
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0802
|8,0885
|% -0,83
|
|Euro
|9,5294
|9,5373
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,6781
|10,7316
|% -0,87
|
|Frank
|8,7714
|8,8242
|% -1,13
|
|Riyal
|2,1485
|2,1593
|% -0,88
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|6,46
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-50,00
|
|Tam
|3.229
|3.312
|-51,80
|
|Yarım
|1.560
|1.602
|-25,06
|
|Çeyrek
|783
|801
|-12,52
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|1,19
|