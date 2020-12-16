CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2020 16:49
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893451
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.385
18:057,8087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0275
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
18:059,5146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5484
En Düşük
9,4474
18:05465,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,28
|Açılış
|: 465,03
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AEFES
|22,68
|124.291.922
|% 1,43
|
|ADEL
|26,88
|41.700.426
|% 1,20
|
|AKCNS
|15,26
|30.346.392
|% 0,79
|
|AKSA
|11,78
|26.586.285
|% 0,51
|
|AKGRT
|8,64
|89.333.797
|% 0,12
|
|ARCLK
|30,24
|633.423.919
|% -4,30
|
|ARSAN
|7,29
|16.587.659
|% -3,57
|
|ARENA
|34,06
|8.590.909
|% -3,18
|
|ALKIM
|14,32
|291.047.440
|% -2,05
|
|AKENR
|2,18
|33.058.248
|% -1,80
|
|ASELS
|17,88
|1.239.251.593
|% 0,51
|
|ARCLK
|30,24
|633.423.919
|% -4,30
|
|AKBNK
|6,35
|571.775.380
|% -0,16
|
|ALKIM
|14,32
|291.047.440
|% -2,05
|
|AEFES
|22,68
|124.291.922
|% 1,43
|
|AKBNK
|6,35
|571.775.380
|% -0,16
|
|ASELS
|17,88
|1.239.251.593
|% 0,51
|
|ARCLK
|30,24
|633.423.919
|% -4,30
|
|AFYON
|4,40
|90.932.627
|% -0,68
|
|ALKIM
|14,32
|291.047.440
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8037
|7,8087
|% -0,35
|
|Euro
|9,5085
|9,5146
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,5066
|10,5593
|% 0,00
|
|Frank
|8,7744
|8,8273
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0750
|2,0854
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|0,20
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|18,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,71
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,76
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,38
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,09
|
|B. Petrol
|50,68
|50,68
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MRGYO
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 186 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 014, 041 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 08 kaybederek (% -0.07 ) 1, 546