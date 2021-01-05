CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20DİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Ters Repo İşlemleri 0-10KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Ters Repo İşlemleri 80-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896896BIST