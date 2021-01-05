CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 01:01
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
DİĞER 0-20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Ters Repo İşlemleri 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Ters Repo İşlemleri 80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-100
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896896
BIST